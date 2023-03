Manutenzione strade provinciali: prosegue la protesta degli operai per il mancato stipendio di febbraio (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono scesi nuovamente in piazza i lavoratori, che sino allo scorso anno hanno gestito, su finanziamento della Regione Campania, la Manutenzione ordinaria dei 1.300 chilometri di strade provinciali. In Via Giosue Carducci, presso la sede della Provincia, i circa 200 dipendenti hanno manifestato, come la settimana scorsa, lamentando il mancato stipendio del mese di febbraio. Il problema è stato creato, come si ricorderà, da un ricorso al Tar e dall’appello al Consiglio di Stato presentato da una società concorrente che ha perso l’appalto curato dall’Acamir, società regionale per la mobilità. L’ente Provincia, in attesa delle definitive disposizioni del Consiglio di Stato, ha recepito immediatamente la pronuncia del Tar che ha bloccato la gara d’appalto. E ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono scesi nuovamente in piazza i lavoratori, che sino allo scorso anno hanno gestito, su finanziamento della Regione Campania, laordinaria dei 1.300 chilometri di. In Via Giosue Carducci, presso la sede della Provincia, i circa 200 dipendenti hanno manifestato, come la settimana scorsa, lamentando ildel mese di. Il problema è stato creato, come si ricorderà, da un ricorso al Tar e dall’appello al Consiglio di Stato presentato da una società concorrente che ha perso l’appalto curato dall’Acamir, società regionale per la mobilità. L’ente Provincia, in attesa delle definitive disposizioni del Consiglio di Stato, ha recepito immediatamente la pronuncia del Tar che ha bloccato la gara d’appalto. E ...

