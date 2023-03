Mantovano: “Non esistono droghe leggere”. E la sinistra si fa venire la solita crisi (Di martedì 14 marzo 2023) Intervenendo davanti alla Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha ribadito un concetto più volte espresso da chi da sempre è in prima linea nella lotta all’uso delle droghe: “Tutte sono dannose, non ci sono droghe leggere“. “La droga – ha aggiunto il sottosegretario – costituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre comunità. È nostro dovere opporci a qualsiasi forma di traffico di sostanze stupefacenti e anche alla legalizzazione di talune di esse”. Le parole di Mantovano hanno provocato un attacco di orticaria alla sinistra, che anche su questo tema non ammette l’esistenza di posizioni diverse dalla propria ed è pronta a bollarle come retrograde, prive di fondamento, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Intervenendo davanti alla Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, ha ribadito un concetto più volte espresso da chi da sempre è in prima linea nella lotta all’uso delle: “Tutte sono dannose, non ci sono“. “La droga – ha aggiunto il sottosegretario – costituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre comunità. È nostro dovere opporci a qualsiasi forma di traffico di sostanze stupefacenti e anche alla legalizzazione di talune di esse”. Le parole dihanno provocato un attacco di orticaria alla, che anche su questo tema non ammette l’esistenza di posizioni diverse dalla propria ed è pronta a bollarle come retrograde, prive di fondamento, ...

