- C'è stato unnel titolare "Strage di Stato" nel dare una colpa diretta, da parte di qualcuno "No, perché abbiamo la responsabilità delle persone in difficoltà. Il nostro paese è firmatario ...C'è stato unnel titolare "Strage di Stato" nel dare una colpa diretta da parte di qualcuno "No, perché abbiamo la responsabilità delle persone in difficoltà. Il nostro paese è firmatario ...- C'è stato unnel titolare "Strage di Stato" nel dare una colpa diretta, da parte di qualcuno "No, perché abbiamo la responsabilità delle persone in difficoltà. Il nostro paese è firmatario ...

Mannocchi: 'Eccesso nel titolare 'Strage di Stato' No, perché abbiamo la responsabilità delle persone in difficoltà' TGLA7

Polemiche su Cutro, premesso che sulla strage tante parti della ricostruzione mancano. C'è stato un eccesso nel titolare "Strage di Stato" nel dare una colpa diretta da parte di qualcuno "No, perché ...Polemiche su Cutro, premesso che sulla strage tante parti della ricostruzione mancano. C'è stato un eccesso nel titolare "Strage di Stato" nel dare una colpa diretta da parte di qualcuno "No, perché ...