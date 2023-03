Mancini su Retegui: “Lo convoco perché ha qualità che ci mancano” (Di martedì 14 marzo 2023) E' Mateo Retegui, italoargentino, centravanti del Tigre con doppio passaporto, il nome nuovo della nazionale italiana. Con Raspadori in dubbio per un infortunio alla coscia sinistra (proverà a tornare tra i convocati con l'Eintracht per essere a disposizione con il Torino e quindi poi rispondere alla convocazione) e Scamacca non al meglio, le convocazioni per Inghilterra e Malta valevoli per le Qualificazioni a Euro 2024 in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo, sono un vero rompicapo. "Retegui gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato", ha dichiarato il ct della Nazionale a Dazn.Che ha aggiunto: "I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) E' Mateo, italoargentino, centravanti del Tigre con doppio passaporto, il nome nuovo della nazionale italiana. Con Raspadori in dubbio per un infortunio alla coscia sinistra (proverà a tornare tra i convocati con l'Eintracht per essere a disposizione con il Torino e quindi poi rispondere alla convocazione) e Scamacca non al meglio, le convocazioni per Inghilterra e Malta valevoli per le Qualificazioni a Euro 2024 in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo, sono un vero rompicapo. "gioca titolare da due anni in Argentina e hache a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato", ha dichiarato il ct della Nazionale a Dazn.Che ha aggiunto: "I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne ...

