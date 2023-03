Mancini: “Napoli calcio internazionale, sono fortissimi” (Di martedì 14 marzo 2023) Roberto Mancini commissario tecnico della nazionale italiana di calcio ha parlato anche del Napoli e della corsa scudetto. Mancini ospite di Supertele su DAZN ha detto: “Credo che oramai il Napoli vada via liscio verso lo scudetto, mentre per la zona Champions League è ancora tutto aperto. La squadra di Spalletti gioca un calcio internazionale davvero incredibile. In attacco poi sono fortissimi. Hanno due o tre giocatori davvero straripanti”. Poi su Raspadori ha detto: “Faccio molto affidamento su di lui. A parte questo momento in cui è infortunato ma lui gioca e questo è un bene. Faccio molto affidamento su Scamacca e Gnonto. Non abbiamo grande scelta, ma a questi ragazzi va dato tempo, possono sbagliare qualcosa ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Robertocommissario tecnico della nazionale italiana diha parlato anche dele della corsa scudetto.ospite di Supertele su DAZN ha detto: “Credo che oramai ilvada via liscio verso lo scudetto, mentre per la zona Champions League è ancora tutto aperto. La squadra di Spalletti gioca undavvero incredibile. In attacco poi. Hanno due o tre giocatori davvero straripanti”. Poi su Raspadori ha detto: “Faccio molto affidamento su di lui. A parte questo momento in cui è infortunato ma lui gioca e questo è un bene. Faccio molto affidamento su Scamacca e Gnonto. Non abbiamo grande scelta, ma a questi ragazzi va dato tempo, possbagliare qualcosa ma ...

