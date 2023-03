(Di martedì 14 marzo 2023) "no tutto quello che stanno facendo fino ad oggi. In attacco sono fortissimi. Si". Sono le parole di Roberto, ospite di "Supetele" su Dazn, che ha ...

"Napoli Meritano tutto quello che stanno facendo fino ad oggi. In attacco sono fortissimi. Si merita questa classifica". Sono le parole di Roberto, ospite di "Supetele" su Dazn, che ha parlato della squadra di Spalletti . Per il commissario tecnico della Nazionale italiana la vittoria dello Scudetto non è in discussione: " Le partite ...... in Europa sie oggi vuole timbrare il cartellino nell'andata degli ottavi di Europa League ... Le probabili formazioni: Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio;, Smalling, Llorente; Karsdorp, ...

Mancini esalta il Napoli: "Si merita questa classifica" Corriere dello Sport

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha commentato il percorso della squadra di Spalletti. Poi sugli attaccanti per l'Italia: "Spero giochino di più"