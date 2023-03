Manchester United, Casemiro squalificato per quattro giornate (Di martedì 14 marzo 2023) Erik ten Hag ha definito “incoerente” l’arbitraggio di Anthony Taylor nel match (0-0) tra il Manchester United e il Southampton. Il caso principale da moviola è stata l’espulsione di Casemiro che dovrà saltare quattro partite di campionato. Una decisione maturata al var, dopo un intervento giudicato pericoloso su Alcaraz: inizialmente l’arbitro ha estratto il giallo, poi ha corretto la decisione al monitor. Si tratta del secondo cartellino rosso all’indirizzo del 31enne brasiliano in otto partite, dopo che in precedenza non ne aveva mai ricevuto uno durante la sua permanenza al Real Madrid e al Porto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Erik ten Hag ha definito “incoerente” l’arbitraggio di Anthony Taylor nel match (0-0) tra ile il Southampton. Il caso principale da moviola è stata l’espulsione diche dovrà saltarepartite di campionato. Una decisione maturata al var, dopo un intervento giudicato pericoloso su Alcaraz: inizialmente l’arbitro ha estratto il giallo, poi ha corretto la decisione al monitor. Si tratta del secondo cartellino rosso all’indirizzo del 31enne brasiliano in otto partite, dopo che in precedenza non ne aveva mai ricevuto uno durante la sua permanenza al Real Madrid e al Porto. SportFace.

