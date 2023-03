Manchester City vs RB Leipzig – probabili formazioni e ultime notizie (Di martedì 14 marzo 2023) Cercando di rimediare ai torti subiti alla Red Bull Arena, il Manchester City ospita l’RB Leipzig nel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League martedì 14 marzo sera. All’andata, tre settimane fa, i Roten Bullen sono riusciti a far pareggiare i campioni della Premier League per 1-1, ma affrontare i Citizens sul loro terreno di gioco potrebbe essere tutta un’altra cosa. Il calcio di inizio di Manchester City vs RB Leipzig è previsto alle 21 Anteprima della partita Manchester City vs RB Leipzig a che punto sono le due squadre Manchester City Forse aggiungendo qualche chilo in più al suo valore, il richiestissimo terzino Josko Gvardiol ha salvato la pelle del Lipsia nell’andata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 marzo 2023) Cercando di rimediare ai torti subiti alla Red Bull Arena, ilospita l’RBnel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League martedì 14 marzo sera. All’andata, tre settimane fa, i Roten Bullen sono riusciti a far pareggiare i campioni della Premier League per 1-1, ma affrontare i Citizens sul loro terreno di gioco potrebbe essere tutta un’altra cosa. Il calcio di inizio divs RBè previsto alle 21 Anteprima della partitavs RBa che punto sono le due squadreForse aggiungendo qualche chilo in più al suo valore, il richiestissimo terzino Josko Gvardiol ha salvato la pelle del Lipsia nell’andata ...

