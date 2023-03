Manchester City-Lipsia stasera in tv: data, canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Questa sera, alle ore 21.00, andrà in scena all’Etihad Stadium il match tra Manchester City e Lipsia, in quello che sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Si parte dal risultato di 1-1, maturato in Germania, con entrambe le squadre vogliose dunque di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. La partita sarà visibile su Sky Sport Football e tramite l’app di Mediaset Infinity. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Questa sera, alle ore 21.00, andrà in scena all’Etihad Stadium il match tra, in quello che sarà ildeglidi finale di. Si parte dal risultato di 1-1, maturato in Germania, con entrambe le squadre vogliose dunque di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. La partita sarà visibile su Sky Sport Football e tramite l’app di Mediaset Infinity. SportFace.

