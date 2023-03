Manchester City-Lipsia, Rose: “Serve equilibrio, Olmo ha 20 minuti nelle gambe” (Di martedì 14 marzo 2023) “Abbiamo giocato contro il City tre settimane fa, sappiamo cosa aspettarci. Bisogna trovare l’equilibrio giusto contro una squadra del genere. Tutti conoscono le qualità di Erling Haaland, ma siamo stati in grado di contenerlo abbastanza bene nella gara d’andata. Tuttavia non è l’unico pericolo, il City è una squadra di livello mondiale, servirà la massima attenzione”. Queste le parole del tecnico del Lipsia Marco Rose alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con un Dani Olmo in più. Lo spagnolo si è allenato in gruppo negli ultimi tre giorni: “Sta meglio, domani potrà darci una grande mano anche se ha solo 20 minuti nelle ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) “Abbiamo giocato contro iltre settimane fa, sappiamo cosa aspettarci. Bisogna trovare l’giusto contro una squadra del genere. Tutti conoscono le qualità di Erling Haaland, ma siamo stati in grado di contenerlo abbastanza bene nella gara d’andata. Tuttavia non è l’unico pericolo, ilè una squadra di livello mondiale, servirà la massima attenzione”. Queste le parole del tecnico delMarcoalla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con un Daniin più. Lo spagnolo si è allenato in gruppo negli ultimi tre giorni: “Sta meglio, domani potrà darci una grande mano anche se ha solo 20...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bubu1033407366 : @LovesSymon In troppo rompono il cazzo alla Lazio pensando che le possa vincere tutte, andassero a tifa Real e Manchester city - antipinoloo : de keteleare in champions da titolare mentre insegnava calcio contro PSG RB Lipsia Manchester City. Ruolo Punta cen… - Luxgraph : Manchester City-Lipsia, il pronostico: aria di 1 più Over 2,5 - ezra_ned : @livescore Manchester City, Inter Milan, Napoli, Real Madrid - FiglioDiDivock : @nonmenzionarmi @ForestaUrbana Digli di togliere leao con la maglia del Manchester city -