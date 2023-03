Manchester City-Lipsia oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo l’1-1 della gara di andata in Germania, all’Etihad si sfidano Manchester City e RB Lipsia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. oggi, martedì 14 marzo, inglesi e tedeschi si affronteranno in Inghilterra alle 21.00. Una gara che si potrà vedere solo su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella streaming (e su Infinity+), ma non in chiaro. Il City, dalla gara di andata, ha messo insieme quattro vittorie consecutive di cui tre in Premier League (Bournemouth, Newcastle e Crystal Palace) e una in FA Cup (Bristol) subendo un gol e segnandone 10. La squadra di Marco Rose, invece ha vinto lo scontro diretto per un piazzamento Champions contro l’Eintracht Francoforte e la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo l’1-1 della gara di andata in Germania, all’Etihad si sfidanoe RBper il ritorno degli ottavi di finale di, martedì 14 marzo, inglesi e tedeschi si affronteranno in Inghilterra alle 21.00. Una gara che si potrà vedere solo su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella(e su Infinity+), ma non in. Il, dalla gara di andata, ha messo insieme quattro vittorie consecutive di cui tre in Premier(Bournemouth, Newcastle e Crystal Palace) e una in FA Cup (Bristol) subendo un gol e segnandone 10. La squadra di Marco Rose, invece ha vinto lo scontro diretto per un piazzamentocontro l’Eintracht Francoforte e la ...

