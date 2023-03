Manchester City-Lipsia LIVE 7-0 | a segno anche De Bruyne

(Di martedì 14 marzo 2023) All’Etihad Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Etihad,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Incredibile Erling Haaland . Il centravanti norvegese del, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League , conferma la sua stagione magica con una performance assolutamente pazzesca: cinque gol in meno di un'ora al malcapitato ...Commenta per primo Ormai i numeri di Erling Haaland sono stati celebrati in tutte le salse, ma la partita di stasera trae Lipsia ci costringe a scervellarci per trovare altri aggettivi per il ragazzone norvegese. Altre cinque reti: una su rigore e quattro da vero opportunista , utili per ristabilire e ...Erling Haaland non sembra volersi fermare mai. Nel match di Champions League contro il Lipsia , l'attaccante norvegese di Guardiola ha letteralmente trascinato ilai quarti di finale realizzando ben cinque gol in un'unica partita. Il classe 2000 ha realizzato una tripletta nel primo tempo per poi chiudere i conti nella seconda frazione di gara ...

Con filmatoDopo l’1-1 in Germania, sembrava che questa rimonta potesse andare in entrambi i modi per Manchester City e RB Leipzig. I cittadini sono l’unica squadra ad aver raggiunto i quarti di finale ...Guardiola lascia in panchina Mahrez, preferendo Bernardo Silva. Lipsia con Werner unica punta. City-Lipsia, le formazioni ufficiali Manchester City (4-3-3): Ederson ...