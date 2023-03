Manchester City-Lipsia LIVE 6-0 | la squadra di Guardiola gestisce il vantaggio

(Di martedì 14 marzo 2023) All’Etihad Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Etihad,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @ManCity, Erling #Haaland non si ferma più: battuti altri due record - Andrencr : Non ironicamente preferisco il manchester city - non_tona : Napoli-bayern monaco Chelsea-benfica Real madrid-manchester city Milan-inter - iforcrf : assistindo o manchester city macetando o rival - BusinessCalcio : Erling Haaland ha segnato 1.9% di tutti i gol di sempre del Manchester City in Premier League & Champions League @OptaAnalyst -

Erling Haaland non sembra volersi fermare mai. Nel match di Champions League contro il Lipsia , l'attaccante norvegese di Guardiola ha letteralmente trascinato ilai quarti di finale realizzando ben cinque gol in un'unica partita. Il classe 2000 ha realizzato una tripletta nel primo tempo per poi chiudere i conti nella seconda frazione di gara ...... raggiungendo 30 gol nella competizione in meno partite e in età più giovane rispetto a qualsiasi altro collega durante il ritorno degli ottavi di finale trae Lipsia . A soli 24 anni,...La partita- RB Lipsia di Martedì 14 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022 - ...

Erling Haaland trascina il Manchester City ai quarti di finale di Champions League: Lipsia travolto a Etihad, il centravanti segna 5 gol e scrive la storia. Haaland non smette mai di stupire. Il ...Una macchina da gol. Non c'è altro modo per descrivere Erling Haaland, l'attaccante del Manchester City che nel ritorno degli ottavi di finale contro il City ha segnato addirittura cinque gol nel giro ...