Manchester City-Lipsia LIVE 2-0 | doppietta di Haaland in pochi minuti

(Di martedì 14 marzo 2023) All’Etihad Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Etihad,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guidolino8 : Arbitraggio madridista per il Manchester City, in modo anche spudorato - beugreari : RT @BaptisteVerron: La FA = tuer Manchester United L’UEFA = avantager Manchester City - DembaSane13 : RT @BaptisteVerron: La FA = tuer Manchester United L’UEFA = avantager Manchester City - losskooo : RT @BaptisteVerron: La FA = tuer Manchester United L’UEFA = avantager Manchester City - _keleneduarda : manchester city eu te amo ???????? -

Partite 14 marzo- Leipzig (tot.: 1 - 1) Porto - Inter (tot.: 0 - 1) 15 marzo Real Madrid - Liverpool (agg: 5 - 2) Napoli - Frankfurt (agg: 2 - 0) Calcio d'inizio ore 21:00 CET .

A fine gennaio, in una intervista, Erling Haaland, attaccante del Manchester City, aveva dichiarato di avere sempre avuto come idolo Zlatan Ibrahimovic. Fabio Capello, ospite negli studi di SkySport, ...Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono le partite di ritorno degli ottavi di finale fra Porto-Inter e Manchester City-Lipsia.