Manchester City-Lipsia, le probabili formazioni (Di martedì 14 marzo 2023) Alle ore 21 in campo la sfida di ritorno della Champions League tra Manchester City e Lipsia, le probabili formazioni. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Foden, Haaland, Grealish. All. Guardiola Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. All. Rose L'articolo proviene da Calcio News 24.

