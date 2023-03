Manchester City-Lipsia | le formazioni ufficiali | Bernardo Silva dal 1?

(Di martedì 14 marzo 2023) Guardiola cambia ma non troppo, schierandodal primo minuto: ledi

Stasera alle 21.00 andrà in scena- Lipsia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali di- Lipsia.(4 - 3 - 3): ...L'Hajduk ha battuto ilqualificandosi per la prima volta ai quarti di finale; è il secondo club croato a raggiungere questa fase dopo la Dinamo Zagreb nel 2018/19 e nel 2019/20. ...Formazioni ufficiali- Lipsia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions League in programma tra poco Dopo l'1 - 1 dell'andata, un risultato che, senza dubbio, è stato quasi ...

Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Dias, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola. Lipsia (4-3-2-1 ...Il secondo atto di Manchester City-Lipsia andrà in scena alle 21:00 di questa sera e vede in palio il pass quarti di finale di Champions League. Contro ogni pronostico, la quadra di Pep Guardiola non ...