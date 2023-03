Manchester City, Haaland è un mostro: cinque gol in una partita. Ora è il capocannoniere della Champions (Di martedì 14 marzo 2023) Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha segnato ben cinque gol in una partita contro il Lispia Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha segnato ben cinque gol in una partita contro il Lipsia negli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Il norvegese ha conquistato così in una sera la testa della classifica marcatori con 10 reti totali. Prima del match di oggi il giocatore in testa alla classifica era Mohamed Salah con 8 gol. Erling Haaland è il terzo giocatore ad aver segnato 5 gol in una singola partita di Champions dopo Luiz Adriano nel 2014 con lo Shakhtar Donetsk e Lionel Messi nel 2012 con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Erling, attaccante del, ha segnato bengol in unacontro il Lispia Erling, attaccante del, ha segnato bengol in unacontro il Lipsia negli ottavi di finale di ritorno diLeague. Il norvegese ha conquistato così in una sera la testaclassifica marcatori con 10 reti totali. Prima del match di oggi il giocatore in testa alla classifica era Mohamed Salah con 8 gol. Erlingè il terzo giocatore ad aver segnato 5 gol in una singoladidopo Luiz Adriano nel 2014 con lo Shakhtar Donetsk e Lionel Messi nel 2012 con il ...

