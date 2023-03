Manchester City, 5 gol per Haaland contro il Lipsia: Messi e Luiz Adriano gli unici precedenti (Di martedì 14 marzo 2023) Erling Haaland non si ferma. Non sembra averne intenzione. Sono cinque i gol segnati dal norvegese nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante ha agganciato Luis Suarez per gol in Champions League e superato nella stessa classifica giocatori come Kaka, Rooney ed Eto’o. A 22 anni Haaland continua a scrivere la storia e il pokerissimo rifilato ai tedeschi è il terzo precedente nella competizione. Nel 2012 Leo Messi realizzò cinque reti al Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale col Barcellona, mentre Luiz Adriano ne fece 5 nella fase a gironi contro il Bate Borisov con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Si fermò a quatto gol invece Zlatan Ibrahimovic contro l’Anderlecht nella fase a gironi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Erlingnon si ferma. Non sembra averne intenzione. Sono cinque i gol segnati dal norvegese nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante ha agganciato Luis Suarez per gol in Champions League e superato nella stessa classifica giocatori come Kaka, Rooney ed Eto’o. A 22 annicontinua a scrivere la storia e il pokerissimo rifilato ai tedeschi è il terzo precedente nella competizione. Nel 2012 Leorealizzò cinque reti al Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale col Barcellona, mentrene fece 5 nella fase a gironiil Bate Borisov con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Si fermò a quatto gol invece Zlatan Ibrahimovicl’Anderlecht nella fase a gironi. SportFace.

