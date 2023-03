Mancano armi | munizioni | uomini La controffensiva di Zelensky è un miraggio

(Di martedì 14 marzo 2023) Se la Russia fatica ad avanzare, Kiev non sta messa meglio. Anzi. Il morale delle truppe inizia a peggiorare. Per Bertolotti (Start Insight) "gli americani non vogliono che l’Ucraina umili Putin"

Se un giorno sì e l'altro pure i vertici ucraini, da Zelensky in giù, chiedono all'Occidente di accelerare le forniture di, ieri il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha di fatto ......su più lidi con stipendi che vanno da 1.800 euro netti al mese per chi è alle primea 3mila ... I candidati devono poi formarsi con corsi trimestrali, ma il problema è proprio chei ...Valga per tutti l'esempio della polvere nera sviluppata in Europa per leda fuoco e in Cina ... Nongli strumenti per imporre una correzione di rotta, magari anche favorendo lo sviluppo ...

"Mancano le armi". Per Kiev e Mosca una guerra razionata. Ma ... ilGiornale.it

Poche armi, progetti confusi, assalti infiniti, vittime civili e un mare di parole. E così è passato un altro giorno di guerra. Senza nessuna svolta sostanziale sul campo e tanto meno su un tavolo di ...