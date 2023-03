Manager pubblico cita Mussolini in una lettera al Cda. Travolto dalle polemiche, si dimette (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Si apprende da fonti di governo. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilita’ politica del delitto Matteotti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Si apprende da fonti di governo. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, una mail con unazione esplidel discorso di Benitodel gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilita’ politica del delitto Matteotti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

