"Mamma aspetta un altro maschietto". Il volto di Canale 5 svela il sesso del suo terzo figlio (Di martedì 14 marzo 2023) Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono una delle coppie più famose ed amate che si sono create all'interno di Uomini e Donne. Aldo Palmieri fu il tronista del programma nella stagione del 2013-2014 e scelse proprio la sua attuale moglie Alessia. In questi lunghi anni di fidanzamento e poi matrimonio sono nati dalla coppia due bimbi, ovvero Niccolò e Leonardo. Nel 2021 i due annunciarono anche la terza gravidanza di Alessia, per poi dare una brutta notizia ai follower. Come dicevamo, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, coppia creatasi all'interno di Uomini e Donne diversi anni fa, nel 2021 annunciarono di aspettare il loro terzo figlio. La gravidanza di Alessia purtroppo non andò a buon fine, infatti dichiarò che dopo settimane di consulti e visite i medici annunciarono alla coppia che il bambino che aspettavano era ...

