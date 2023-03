Maltrattamenti e abusi ad anziani: l’orrore in una Rsa di San Donà di Piave (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – La Rsa di San Donà di Piave nell’occhio del ciclone, dopo l’accusa che fa scattare ben quattro ordinanze di custodia cautelare del Tribunale di Venezia, come riporta Tgcom24. Rsa di San Donà di Piave, l’orrore e i Maltrattamenti agli anziani Si parla di continui Maltrattamenti fisici e piscologici, di abusi, di sofferenze immani causate nei confronti per giunta degli anziani maggiormente in difficoltà. La struttura sotto accusa è una Rsa di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Dalle accuse alle ordinanze è passato poco: quattro i provvedimenti di custodia cautelare richiesti, indirizzati a quattro operatori sociosanitari. Due di costoro sono già in carcere, gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – La Rsa di Sandinell’occhio del ciclone, dopo l’accusa che fa scattare ben quattro ordinanze di custodia cautelare del Tribunale di Venezia, come riporta Tgcom24. Rsa di Sandie iagliSi parla di continuifisici e piscologici, di, di sofferenze immani causate nei confronti per giunta deglimaggiormente in difficoltà. La struttura sotto accusa è una Rsa di Sandi, in provincia di Venezia. Dalle accuse alle ordinanze è passato poco: quattro i provvedimenti di custodia cautelare richiesti, indirizzati a quattro operatori sociosanitari. Due di costoro sono già in carcere, gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Indagine partita nell'ottobre 2022 - leggoit : Abusi sessuali e maltrattamenti sugli anziani in casa di riposo: arrestati 4 operatori socio-sanitari - girasole_74 : @theweirdSofi hai ragione dove ci sono maltrattamenti e abusi gli ascolti volano - avvocato_urraro : Prevenire gli abusi ed i maltrattamenti su minori, con la Fondazione “I Figli degli altri” e Rosetta Cappelluccio a… - ondanews_it : Maltrattamenti e abusi in famiglia per due sorelle di Olevano sul Tusciano. Al via il processo -… -