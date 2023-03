Maltempo Italia, allerta meteo gialla in 4 regioni mercoledì 15 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Venti forti e mareggiate, scatta l’allerta meteo gialla in 4 regioni domani mercoledì 15 marzo: sono interessate parte della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Nell’ambito del quadro meteo caratterizzato da Maltempo, la Protezione Civile fa sapere che una saccatura associata ad una vasta area depressionaria sta transitando sul nostro Paese con pioggia che interesserà gran parte del Centro-Sud. Contestualmente, si assiste a una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca che interesseranno tutto il Centro-Sud, in particolar modo i settori montuosi e costieri, a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste. I fenomeni meteo, impattando ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Venti forti e mareggiate, scatta l’in 4domani15: sono interessate parte della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Nell’ambito del quadrocaratterizzato da, la Protezione Civile fa sapere che una saccatura associata ad una vasta area depressionaria sta transitando sul nostro Paese con pioggia che interesserà gran parte del Centro-Sud. Contestualmente, si assiste a una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca che interesseranno tutto il Centro-Sud, in particolar modo i settori montuosi e costieri, a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste. I fenomeni, impattando ...

