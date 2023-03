Maltempo in Campania, oggi allerta meteo gialla (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi; venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Si prevede infine mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle ore 18 di, martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi; venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Si prevede infine mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Maltempo in Campania, allerta dalle 18 di martedi temporali e grandinate - ilmetropolitan : Maltempo. In #Campania allerta meteo gialla dalle 18 di oggi - News24Italy : #Maltempo in Campania, oggi allerta meteo gialla - napolicittametr : Metronapoli - MALTEMPO. IN CAMPANIA ALLERTA METEO GIALLA DALLE 18 DI OGGI - News24_it : Maltempo in Campania, oggi allerta meteo gialla -

Temporali improvvisi e intensi: è allerta gialla in Campania La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia e Sannio eTanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero ... Campania con il maltempo, scatta l'allerta gialla ... ma poi freddo e neve Nel weekend nuova ondata di maltempo Si evidenzia un possibile rischio ... La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri ... Maltempo in Campania, oggi allerta meteo gialla ... martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, ... La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta laad esclusione di Alta Irpinia e Sannio eTanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero ...... ma poi freddo e neve Nel weekend nuova ondata diSi evidenzia un possibile rischio ... La Protezione Civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri ...... martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, ... Maltempo Campania: scatta allerta gialla dalle ore di 18 di oggi fino a domani CalcioNapoli24 Campania con il maltempo, scatta l'allerta gialla La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ... Maltempo, è allerta gialla oggi 14 marzo in 7 regioni (Adnkronos) – Oggi 14 marzo allerta gialla per maltempo e forti venti fino a burrasca in ben ... Toscana e Basilicata. Campania La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di ... La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ...(Adnkronos) – Oggi 14 marzo allerta gialla per maltempo e forti venti fino a burrasca in ben ... Toscana e Basilicata. Campania La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di ...