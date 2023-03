Maltempo, è allerta gialla oggi 14 marzo in 7 regioni (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – oggi 14 marzo allerta gialla per Maltempo e forti venti fino a burrasca in ben 7 regioni: Umbria, ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. Il passaggio sul Bacino del Mediterraneo di un’area di bassa pressione di origine atlantica, determinerà infatti – già dalle prime ore di domani – una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dalle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) –14pere forti venti fino a burrasca in ben 7: Umbria, ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. Il passaggio sul Bacino del Mediterraneo di un’area di bassa pressione di origine atlantica, determinerà infatti – già dalle prime ore di domani – una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dallecentro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

