Malore del pilota in volo, aereo diretto a New York rientra a Milano Malpensa dopo un'ora e mezza (Di martedì 14 marzo 2023) Un volo decollato nel pomeriggio di lunedì 13 marzo 2023 dall'aeroporto di Milano Malpensa e diretto negli Stati Uniti, Emirates 205, a un'ora e mezzo dal decollo, è stato costretto a tornare indietro, a causa di un Malore accusato dal primo ufficiale. Secondo le prime ricostruzioni il rientro a Malpensa si è svolto in totale sicurezza, senza arrecare alcun disagio ai passeggeri presenti a bordo del velivolo. Subito dopo l'atterraggio al pilota è stata fornita immediata assistenza medica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

