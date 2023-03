Maldini prepara la beffa definitiva: Inter stroncata, l’attaccante va al Milan (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan di Paolo Maldini avrebbe in mente un assalto immediato per il cartellino di Marcus Thuram, attaccante obiettivo dell’Inter in scadenza di contratto col suo club: le ultimissime notizie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi Paoloavrebbe in mente un assalto immediato per il cartellino di Marcus Thuram, attaccante obiettivo dell’in scadenza di contratto col suo club: le ultimissime notizie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #SpeziaInter Perde malamente l'Inter, sbaglia un rigore con Lautaro, decine di occasioni sprecate, e lo Spezia al prim… - Raffael09417931 : #SpeziaInter Perde malamente l'Inter, sbaglia un rigore con Lautaro, decine di occasioni sprecate, e lo Spezia al p… - DenisBianco : RT @notgiorgia2: infatti li allena maldini maldini, le partite le prepara maldini, 7 battitori diversi in una partita per gli angoli li sc… - notgiorgia2 : infatti li allena maldini maldini, le partite le prepara maldini, 7 battitori diversi in una partita per gli angol… -