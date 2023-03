Malawi: sono oltre cento i morti per il ciclone Freddy (Di martedì 14 marzo 2023) sono oltre cento le vittime del ciclone tropicale Freddy che ha investito il Malawi e ha colpito in particolare la città di Blantyre. Lo ha comunicato l'Agenzia per le calamità naturali del Paese ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023)le vittime deltropicaleche ha investito ile ha colpito in particolare la città di Blantyre. Lo ha comunicato l'Agenzia per le calamità naturali del Paese ...

