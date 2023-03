Mafia foggiana | otto arresti | “Clan infiltrati nel tessuto economico di Pescara Prestiti a usura agli imprenditori con tassi fino al 600%”

(Di martedì 14 marzo 2023) Undici misure cautelari personali, sequestri di beni per due milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di, Foggia e Grosseto. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, col supporto del locale Reparto operativo aeronavale e la collaborazione delle fiamme gialle di Foggia, hanno eseguito lungo l’asse adriatico le misure disposte dal gip dell’Aquila nei confronti di personaggi di spicco della cosca “Società“, su richiesta della Direzione distrettuale antigli arrestati, metà sposti a custodia cautelare in carcere e metà ai domiciliari: tra le altre misure, un obbligo di dimora, due obblighi di firma e i sequestri di due immobili ae Grosseto, 300mila euro in contanti, e un vasto paniere ...

Un giro d'affari milionario che, nel tempo, ha consentito alla coscadi infiltrarsi nel tessuto socio economico del capoluogo adriatico, inquinandone, con il metodo mafioso, la realtà ...Pescara. Undici misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto.SANT'ILARIO D'ENZA (Reggio Emilia) - Alla ribalta nazionale per l'evasione, ripresa dalle telecamere, dal carcere di massima sicurezza di Nuoro del boss Marco Raduano, laèin forte ascesa. 'Questa criminalità che fa affari si sta espandendo anche in Emilia Romagna, come in altre regioni del Nord Italia. E' attualmente in corso il processo 'Grande Carro'. ...

La mafia foggiana inquinava l'economia sana di Pescara: imprenditori terrorizzati dalla violenza del clan FoggiaToday

Sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300mila euro in contanti, e un vasto paniere di quote di 5 società del Pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro ...Mafia foggiana. Un blitz della guardia di finanza di Pescara ne ha portato agli arresti otto esponenti di spicco che avevano esteso la loro attività criminale fino alla provincia abruzzese. Otto ...