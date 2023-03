Madonna di Trevignano, una testimone: "Ho fatto una foto al panorama ed è uscita la Santa Vergine" (Di martedì 14 marzo 2023) L'inviato di 'Mattino Cinque News' intervista alcuni dei seguaci della veggente Gisella Cardia che dichiarano di aver visto in apparizione la Madonna . 'Era una delle prime volte che andavo su alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) L'inviato di 'Mattino Cinque News' intervista alcuni dei seguaci della veggente Gisella Cardia che dichiarano di aver visto in apparizione la. 'Era una delle prime volte che andavo su alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MargheritaRuff1 : RT @marioadinolfi: “Vogliono dimostrare che la fede dei cattolici è falsa”. Da 6 puntate si parla a Canale5 del caso della Madonna di Trevi… - Giusepp30829369 : BLOCCO NAVALE: e tanti ci cascano. MADONNA DI TREVIGNANO: ed i coglioni abbondano. Nel frattempo oltr'alpe osser… - palin2002 : Dare delle bugiarde a delle signore Ma PuerSilvio ma che televisione è questa! (Madonna di Trevignano)#MattinoCinque - Profilo3Marco : RT @mattino5: Madonna di Trevignano: miracolo o solo affari? Ma non solo: ultime news sui maltrattamenti agli anziani in una struttura a Br… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli #Mattino5 -