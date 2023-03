Made in Italy | Rubano FI | “Tutelare bufala campana da patologie infettive”

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La filiera Bufalina in Campania genera un volume d’affari di 1,2 miliardi di euro e dà lavoro a più di undicimila persone. La legge n. 292 del 2002 (Interventi per lamediterranea italiana) ne dispone la tutela da tutte le, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria, in una interrogazione depositata al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. “Nelle province di Caserta e Salerno – prosegue – sono presenti oltre 250.000 capi di bufale e circa 1.850 allevamenti, che riforniscono 250 caseifici (di cui 128 iscritti alla “mozzarella diDOP”). La provincia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Prende il via la cabina di regia per sostenere e difendere la filiera agroalimentare italiana, con l’obiettivo di… - FrancescoLollo1 : Sostegno alla filiera agroalimentare, coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche, produzione d… - ZZiliani : Una vergogna solo italiana. Come ho già detto, solo per provare a dire come andavano le cose, e come vanno ancora,… - Jacoposvoice : RT @sistahclaire: il sesso made in italy l’amore made in italy il sogno made in italy - imgiovannim : Due Vite, Cenere, Supereroi, Furore, Made In Italy, nel bene e nel male -

Un alimento iconico delinalimentare che riscuote ancora oggi grande successo: secondo una recente ricerca BVA DOXA - Unione Italiana Food le merendine sono consumate da 8 italiani su 10 (...Come unica maison delinin calendario, ha presentato una collezione prêt - à - porter, assemblata per questa occasione secondo il gusto mediorientale. Dunque una collezione Melting Pot. ...In questa edizione: - Produzione industriale in crescita su base annua - Case green, dal Parlamento Ue via libera alla direttiva - Nasce cabina di regia per l'agroalimentarein- Tassi d'interesse verso nuovi rialzi abr/sat/fsc/gsl Condividi questo articolo: Sponsor

"Tutelare la filiera agroalimentare". Il piano di Lollobrigida per il Made in Italy ilGiornale.it

Corso di formazione online per guide e accompagnatori turistici tra Sicilia e Calabria... Torna in mare la flotta degli invernali del CNVA con il seminario del campione Botticini... Formazione ITS e l ...Accademia del Lusso, in collaborazione con Arav Group, ha portato all’attenzione degli studenti della scuola di alta formazione la case ...