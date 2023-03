Macron sa che per inserire l'aborto in Costituzione deve cedere alla dicitura repubblicana che prevede la "libertà" di abortire piuttosto che il "diritto" (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che nei prossimi mesi il Governo presenterà una proposta di legge per inserire il diritto all’aborto nella Costituzione. Un segnale importante in controtendenza che arriva in una fase storica in cui il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è molto discusso e a rischio in molti Paesi d’Europa e non. Luciana Littizzetto e la lettera a Maurizio Gasparri ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente francese Emmanuelha annunciato che nei prossimi mesi il Governo presenterà una proposta di legge perilall’nella. Un segnale importante in controtendenza che arriva in una fase storica in cui ilall’interruzione volontaria di gravidanza è molto discusso e a rischio in molti Paesi d’Europa e non. Luciana Littizzetto e la lettera a Maurizio Gasparri ...

