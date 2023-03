Machete nello spazio, Robert Rodriguez: "Potremmo accontentare il pubblico... e Danny Trejo" (Di martedì 14 marzo 2023) Robert Rodriguez torna a parlare dell'ipotesi di realizzare Machete nello spazio con Danny Trejo, affermando di voler dare al pubblico ciò che desidera. In fin dei conti il nuovo capitolo delle avventure di Machete, Machete nello spazio, potrebbe essere veramente realizzato. Ad affermarlo è lo stesso Robert Rodriguez, ideatore della divertente saga action di Machete, interpretata da Danny Trejo. Il personaggio di Machete ha debuttato nel franchise di Spy Kids ed è tornato in un finto trailer all'interno del doppio lungometraggio Grindhouse di Rodriguez e Quentin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023)torna a parlare dell'ipotesi di realizzarecon, affermando di voler dare alciò che desidera. In fin dei conti il nuovo capitolo delle avventure di, potrebbe essere veramente realizzato. Ad affermarlo è lo stesso, ideatore della divertente saga action di, interpretata da. Il personaggio diha debuttato nel franchise di Spy Kids ed è tornato in un finto trailer all'interno del doppio lungometraggio Grindhouse die Quentin ...

