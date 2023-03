Ma vogliono partecipare a Pechino Express o a Case da Milionari? (Di martedì 14 marzo 2023) Ci siamo sempre chiesti: se ci fosse un'edizione straniera di Pechino Express con tappe in Italia, siamo sicuri che, trovandoci di fronte a personaggi famosi ma solo per la tv indiana o cambogiana, e ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 marzo 2023) Ci siamo sempre chiesti: se ci fosse un'edizione straniera dicon tappe in Italia, siamo sicuri che, trovandoci di fronte a personaggi famosi ma solo per la tv indiana o cambogiana, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raff_Napolitano : RT @DSant65: Chiaramente gli faccio presente che siamo andati in ospedale per un problema glicemico e non per partecipare alla farsa Covid… - vonveda2019 : RT @Simo_Val: Quando vogliono gli autori del gf riescono a far partecipare anche quei parenti che non ti aspetti solo con Alberto non riesc… - Emma19627866 : RT @Simo_Val: Quando vogliono gli autori del gf riescono a far partecipare anche quei parenti che non ti aspetti solo con Alberto non riesc… - duecuoriallora : RT @Simo_Val: Quando vogliono gli autori del gf riescono a far partecipare anche quei parenti che non ti aspetti solo con Alberto non riesc… - BlanquezAdrian : RT @Simo_Val: Quando vogliono gli autori del gf riescono a far partecipare anche quei parenti che non ti aspetti solo con Alberto non riesc… -