“Ma ti sei visto? Che brutto”. GF Vip 7, Tavassi demolito da Micol e Giaele: le foto ‘choc’ (Di martedì 14 marzo 2023) Puntata particolare per il GF Vip 7 ed Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato convocato all’interno del confessionale da Alfonso Signorini per soffermarsi sul suo privato. Entrando nello specifico, gli sono state poste delle domande inerenti la sua sfera intima. E lui ha confessato di aver amato tre ragazze nella sua vita, ma non ha saputo una cosa molto importante che invece la produzione stava mostrando al pubblico e anche agli altri concorrenti. E per questo motivo Micol Incorvaia e Giaele De Donà lo hanno punzecchiato. Ovviamente non essendo a conoscenza di quanto fatto dalla regia del GF Vip 7, Edoardo Tavassi non ha avuto molta facilità a comprendere di cosa stessero parlando. E quindi tutte le attenzioni sono state rivolte ad alcune foto che hanno fatto discutere anche moltissimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Puntata particolare per il GF Vip 7 ed Edoardo. Il fratello di Guendalina è stato convocato all’interno del confessionale da Alfonso Signorini per soffermarsi sul suo privato. Entrando nello specifico, gli sono state poste delle domande inerenti la sua sfera intima. E lui ha confessato di aver amato tre ragazze nella sua vita, ma non ha saputo una cosa molto importante che invece la produzione stava mostrando al pubblico e anche agli altri concorrenti. E per questo motivoIncorvaia eDe Donà lo hanno punzecchiato. Ovviamente non essendo a conoscenza di quanto fatto dalla regia del GF Vip 7, Edoardonon ha avuto molta facilità a comprendere di cosa stessero parlando. E quindi tutte le attenzioni sono state rivolte ad alcuneche hanno fatto discutere anche moltissimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L’assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese, papà single di Alba e gay, torna a scrivere a Giorgia Meloni: “Non… - BarbaraColosimo : RT @Francesca_xi: “Personaggio marginale” “Ex di” “Sorella di” No Micol, sei tanto altro e chi ha voluto vedere HA VISTO TUTTO. Con i tuoi… - Victori77377801 : RT @Francesca_xi: “Personaggio marginale” “Ex di” “Sorella di” No Micol, sei tanto altro e chi ha voluto vedere HA VISTO TUTTO. Con i tuoi… - Leti2agosto : RT @Francesca_xi: “Personaggio marginale” “Ex di” “Sorella di” No Micol, sei tanto altro e chi ha voluto vedere HA VISTO TUTTO. Con i tuoi… - LetiziaGentile9 : RT @Francesca_xi: “Personaggio marginale” “Ex di” “Sorella di” No Micol, sei tanto altro e chi ha voluto vedere HA VISTO TUTTO. Con i tuoi… -