“Ma lo stai facendo ora”. UeD, Maria De Filippi non regge: è successo in studio (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il periodo di lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a lavoro. La conduttrice è tornata a lavoro per le registrazioni dei suoi storici programmi: Amici di Maria De Filippi, C’è posta per te e Uomini e Donne. Tante le dinamiche in studio nel segmento della trasmissione dedicata al trono over, con il ritorno di alcune dame e le nuove conoscenze. Maria De Filippi ha chiamato due volti storici del programma al centro dello studio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Come i fan del dating show di Canale 5 sanno, i due sono stati fidanzati e ora si ritrovano in puntata alle prese con le nuove conoscenze. E proprio una nuova conoscenza di Roberta di Padua ha fatto storcere il naso al cavaliere Riccardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il periodo di lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo,Deè tornata a lavoro. La conduttrice è tornata a lavoro per le registrazioni dei suoi storici programmi: Amici diDe, C’è posta per te e Uomini e Donne. Tante le dinamiche innel segmento della trasmissione dedicata al trono over, con il ritorno di alcune dame e le nuove conoscenze.Deha chiamato due volti storici del programma al centro dello: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Come i fan del dating show di Canale 5 sanno, i due sono stati fidanzati e ora si ritrovano in puntata alle prese con le nuove conoscenze. E proprio una nuova conoscenza di Roberta di Padua ha fatto storcere il naso al cavaliere Riccardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Quando qualcuno ti scoraggia e ti dice che ciò che stai facendo non ti porterà da nessuna parte o che non riuscirai… - ggukseye : @btsaftersex sicuramente non come stai facendo tu - Marcoiaco96 : Per avere una vita facile devi fare scelte difficili, per avere una vita difficile devi fare scelte facili. Questa… - Germans50002403 : @matteolepore Questa è #dittatura #pidiota, questa è criminalità politica... Balordo comunista di ?? stai facendo il… - Alfy631 : RT @O_GFVIP: Albi che stai facendo? Nn sei lucido e stai ingigantendo da solo una cazzata nn cambiare il significato delle frasi che ha det… -