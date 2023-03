LUOVO Open Air & Club Party Pasqua & Pasquetta 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 marzo 2023) Una festa che racconta una città. Sono passati vent’anni dal primo raduno targato Grand Rodeo, vent’anni che contengono una storia, quella della Torino elettronica. TORINO – Vent’anni fa a Torino c’era un gran fermento, la cassa in quattro quarti ritmava le serate dei giovani e non più giovani che frequentavano i. Code chilometriche alla porta, giradischi che non si fermavano mai, tonnellate di vinile sfrecciavano senza sosta verso il mix successivo. Si faceva tardi vent’anni fa, pareva non ci fossero limiti. In quegli anni a Torino fiorivano alcune delle perle più rare nell’ambito della musica elettronica, protagonisti locali diventati eroi internazionali e resident dj che continuano a intrattenere con maestria ineguagliabile la nuova generazione della notte. La notte è cambiata negli ultimi tempi, il suono è mutato, si è fatto vario e fluido, ma la scena ...