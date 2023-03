L’Unisannio emula il Giappone | un contest per ‘reclutare’ gli ingegneri del futuro FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si è concluso il percorso di orientamento organizzato dal corso di laurea ina Civile dell’Università del Sannio rivolto alle scuole superiori. Centododici studenti provenienti da sei istituti del Sannio e dell’Irpinia si sono sfidati in undal titolo “Edifici in legno resistenti ai terremoti”, iniziativa che li ha visti costruire dei modelli in miniatura che questa mattina, presso l’Auditorium del Complesso di Sant’Agostino, sono state testate su una tavola vibrante alla presenza dei docenti del. I premi in palio Gli studenti degli istituti scolastici Galilei-Vetrone e Rummo di Benevento, del De Sanctis-D’Agostino di Avellino, del Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita, e del Parzanese e del Ruggero II di Ariano Irpino, hanno elaborato le loro proposte suddividendosi ...