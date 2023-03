L’Unione europea fa la vaga sulle “stazioni di polizia” della Cina (Di martedì 14 marzo 2023) La Commissione europea venerdì scorso ha risposto a un’interrogazione presentata tre mesi fa dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, sulle Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 marzo 2023) La Commissionevenerdì scorso ha risposto a un’interrogazione presentata tre mesi fa dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ottima idea. Ma l'unico modo per liberare gli investimenti pubblici dai vincoli europei è l'uscita da Unione Europe… - ItalyMFA : Oggi a Londra Sds @GiorgioSilli a colloquio con Lord Murray of Blidworth @UKHomeOffice ???? su tutela dei cittadini i… - Gitro77 : Hanno costretto 2 milioni di giovani laureati a espatriare perché da 30 anni i vari Governi ci impongono politiche… - CivisHyrule : RT @Libero_official: L'Unione Europea interviene sul naufragio a largo della #Libia: 'In quella zona può intervenire solo la Guardia Costie… - JohnTitor00000 : Questo è un punto focale. Lo snodo che mette in ginocchio l’anglosfera, fa crollare l‘Unione Europea e ristabilisc… -