"L'ultima notte d'amore": il ritorno di Pierfrancesco Favino (Di martedì 14 marzo 2023) L'ultima notte DI amore AL CINEMA con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi e Antonio Gerardi. Regia di Andrea Di Stefano. Produzione Italia 2023. Durata. 2 ore LA TRAMA amore coll'A maiuscola. Franco amore (Favino) poliziotto del commissariato di via Moscova a Milano. Poliziotto da 35 anni (pronto per la pensione)i. L'ultima notte del titolo è quella finale da piedipiatti. Prima degli addii ( a casa e in ufficio) amore sbriga un lavoro extra: portare due cinesi ai lati opposti di Milano (non dovrebbe, va nelle ore di servizio ma è roba da 50 minuti). E invece va tutto storto. Buca una gomma allo svincolo di Carugate, è fermato dalla stradale che vuol perquisire l'auto. Ma sull'auto c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) L'DIAL CINEMA con, Linda Caridi e Antonio Gerardi. Regia di Andrea Di Stefano. Produzione Italia 2023. Durata. 2 ore LA TRAMAcoll'A maiuscola. Franco) poliziotto del commissariato di via Moscova a Milano. Poliziotto da 35 anni (pronto per la pensione)i. L'del titolo è quella finale da piedipiatti. Prima degli addii ( a casa e in ufficio)sbriga un lavoro extra: portare due cinesi ai lati opposti di Milano (non dovrebbe, va nelle ore di servizio ma è roba da 50 minuti). E invece va tutto storto. Buca una gomma allo svincolo di Carugate, è fermato dalla stradale che vuol perquisire l'auto. Ma sull'auto c'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuCupaiolo : RT @katiaMMLights: La stella più brillante della notte degli #Oscars non sarà l’ultima notte @mengonimarco perché poi la luna esploderà! ????… - LeoMax38842476 : @ERoncolini Sì, certo, io sono 2 anni, che lo aspetto a Bergamo, di giorno e non di notte come l'ultima volta, per… - FuckHater83 : RT @lapinessafrancy: Adesso è pure colpa loro????!!!! ????????????????..... E con questa ultima perla BUONA NOTTE - lidentita : ??Il #noir italiano #perfetto Evviva il #cinema italiano, evviva L’ultima notte di Amore, uno dei migliori #film deg… - CINEMAEXCELSIO1 : L'ULTIMA NOTTE D'AMORE SPETTACOLI: VENERDì 17 - ORE: 21.30 SABATO 18 - ORE: 17.30 E 21.30 DOMENICA 19 - ORE: 17.3… -