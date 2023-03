Lukaku: una stagione atipica – rientro al Chelsea a giugno (Di martedì 14 marzo 2023) La battaglia sulla Champions League è intensa e l’Inter deve prontamente lanciarsi oltre ogni ostacolo per raggiungere l’agognata vittoria. Parole appassionate e sensazionalistiche da Beppe Marotta, ad dell’Inter, intervistato da Sky Sport. In questa sfida, tutti i giocatori sanno esattamente cosa fare e devono onorare la maglia che indossano fino alla fine. Ma c’è anche una questione scottante da affrontare: il futuro di Romelu Lukaku, la grande stella dell’Inter. Il prestito è di una sola stagione e il 30 giugno tornerà al Chelsea. Tuttavia, Marotta sottolinea come la stagione sia stata difficoltosa per molti giocatori, e in particolare per Lukaku che ha partecipato al Mondiale in inverno. Non si è visto il Lukaku fisico e potente degli anni precedenti. Ma la vera ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) La battaglia sulla Champions League è intensa e l’Inter deve prontamente lanciarsi oltre ogni ostacolo per raggiungere l’agognata vittoria. Parole appassionate e sensazionalistiche da Beppe Marotta, ad dell’Inter, intervistato da Sky Sport. In questa sfida, tutti i giocatori sanno esattamente cosa fare e devono onorare la maglia che indossano fino alla fine. Ma c’è anche una questione scottante da affrontare: il futuro di Romelu, la grande stella dell’Inter. Il prestito è di una solae il 30tornerà al. Tuttavia, Marotta sottolinea come lasia stata difficoltosa per molti giocatori, e in particolare perche ha partecipato al Mondiale in inverno. Non si è visto ilfisico e potente degli anni precedenti. Ma la vera ...

