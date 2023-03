Luise, uccisa a 12 anni e trovata in un bosco: due coetanee hanno confessato (Di martedì 14 marzo 2023) C'è una svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenne Luise F. uccisa in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. La bambina è stata uccisa da due... Leggi su europa.today (Di martedì 14 marzo 2023) C'è una svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenneF.in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. La bambina è statada due...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mummy53690440 : Germania, morta a 12 anni in un bosco: Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Le bambine confessano:… - fanpage : Due ragazzine di 12 e 13 anni sono sospettate dalla polizia di aver ucciso Luise F., trovata morta in un bosco vici… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? La dodicenne tedesca #Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza… - Italia_Notizie : Dodicenne uccisa: due coetanee hanno confessato il crimine. La storia di Luise che scuote la Germania - rtl1025 : ?? La dodicenne tedesca #Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in… -