Luigi Finizio | l’uomo ucciso in strada a Roma e la guerra tra i clan mafiosi della capitale

(Di martedì 14 marzo 2023), 51anni e fratello di Girolamo, legato a doppio filo con ilSenese è stato raggiunto da sette colpi di pistola mentre faceva benzina a Centocelle. Due uomini a bordo di una moto si sono avvicinati e hanno fatto fuoco. È successo in via degli Angeli. La vittima era appena scesa dall’auto, una Twingo blu. «Un agguato», secondo gli investigatorisquadra mobile. Per un regolamento di conti tra bande criminali, è la tesi.potrebbe aver ereditato gli affari del fratello, condannato per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso a 11 anni di reclusione nel 2021. E legato a doppio filo con ildi Michele Senese. Il Messaggero spiega oggi che Girolamoè il cognato di Angelo. Che è subentrato al comando del...