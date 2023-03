Lucattini | “Donne sempre più multitasking | ma attenzione ad ansia e stress”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA – Essere, la capacità di svolgere più attività contemporaneamente, oggi è ormai una necessità molto frequente. Lesono coloro che, tra lavoro e famiglia, devono fare più cose contemporaneamente. Ma l’essere “” produce anche un costo emotivo, per questosono dietro l’angolo. È quanto sostiene la psicoanalista Adelia. “Lo smart working ha cambiato l’organizzazione del lavoro con un innegabile maggiore impatto sulle. Da un’indagine condotta dall’Inps su 11.441 persone, leapprezzano meno degli uomini i vantaggi dello smart working”, afferma Adelia, “benché lo vedano come un’opportunità per il futuro, attualmente non migliora la loro qualità della vita, ...