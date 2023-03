(Di martedì 14 marzo 2023)la 41adel GF Vip ha avuto qualcosa da ridire contro glidel reality rispetto a quanto accaduto in merito aPelizon. Nel corso dell’appuntamento, infatti, sono state trasmesse dellenelle quali la Vippona ammette di sentirsi del tutto isolata dal resto della Casa. La delusione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - elica3001 : RT @Maria54590586: Mi dispiace ma Onestini ha solo la sua gente, senza mai aiuti, haterato in modo vergognoso, io #onestiners voto Luca. Fo… - Antologia1980 : @RaRawAlejandroo Luca solo 10% create mas mail mas account vamos, debe llegar al final 3 abril Daje Luca, siemp… - Antologia1980 : @lucaonestini1 @LucaOnestini_11 @GOnestini Luca solo 10% create mas mail mas account vamos, debe llegar al fina… - Daniela23656979 : RT @SoyMareluna: #gfvip #iostocononestini #Luvana #onestiners #orianistas #oriele #Incorvassi #gioiellers #drojette #ThePisis #bebestini #i… -

... 'Sanno di merluzzo' La segnalazione Un utente ha segnalato a Deianira Marzano qualcosa di sospetto, sostenendo che in camera dici sarebbe una porta segreta. La persona afferma: 'Solo ...dopo la 41a puntata del GF Vip ha avuto qualcosa da ridire contro gli autori del reality rispetto a quanto accaduto in merito a Nikita Pelizon . Nel corso dell'appuntamento, infatti, ...GF Vip 7: Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita o, chi vuoi IN FINALE Antonella Fiordelisi Daniele Dal Moro Micol Incorvassi Giaele De Donà Milena MiconiNikita ...

Gf Vip, Luna Onestini stupisce tutti: «Voglio passare una notte con Nikita». La rivelazione hot al gioco della leggo.it

Luca Onestini deluso dopo la puntata del GF Vip: attacco ad autori e Nikita, "clip montate e racconti strani", lo sfogo.Grande Fratello Vip ancora una volta nel vortice delle polemiche. Alcuni utenti avrebbero notato una "porta segreta" che avrebbe permesso ad alcuni concorrenti di poter fare telefonate ...