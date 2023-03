Luca Onestini contro gli autori (e Nikita) al termine della puntata (Di martedì 14 marzo 2023) Non è la prima volta che accade durante questa edizione. Anche ieri al termine della puntata Luca Onestini è andato contro gli autori e Nikita L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 14 marzo 2023) Non è la prima volta che accade durante questa edizione. Anche ieri alè andatogliL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - SamiTere8 : RT @flvspd: daniele: “onestini no perché non vorrei che oriana ci rimanesse troppo male se uscisse.” alfonso: “ti dico una cosa, daniele: s… - elica3001 : RT @segunruano: Ragazzi Portiamo a Luca in finales vamos cosí le duele attrici pessime si mangeranno il fega.. .Forza Luca Onestini si vota… - segunruano : RT @Eleonor19629519: Come si è preoccupata di chiedere ai suoi se gli piace Nikita ... Chissà perché? Lei ha definito mestierante Luca, ma… - Rania0311 : RT @magic_tiit: ALBERTO CHE DICE CHE NON ?? DA UN ANNO E MEZZO CIOÈ DAL 2020, POI DICE DAL 2021, OK SONO TRE MESI PRIMA DEL 2022 ?????? LUCA E… -