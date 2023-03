Luca Onestini contro gli autori del GF Vip dopo la puntata: «Robe camuffate» (Di martedì 14 marzo 2023) dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Luca Onestini ha avuto uno sfogo piuttosto pesante con Giaele De Donà. Nello specifico, il concorrente ha ammesso di non aver apprezzato alcuni contenuti che gli autori del reality show hanno mandato in onda. Secondo il suo punto di vista, infatti, la realtà dei fatti sarebbe stata stravolta a causa di alcun tagli fatti ad hoc, specie per quanto riguarda Nikita Pelizon. Stando a quanto emerso in puntata, infatti, a tutti è sembrato che la ragazza venisse isolata dal resto del gruppo, ma la verità non sarebbe affatto questa. Lo sfogo di Luca Onestini dopo la diretta del GF Vip contro gli autori Ad un certo punto della puntata di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 marzo 2023)la messa in onda delladi ieri del GF Vip,ha avuto uno sfogo piuttosto pesante con Giaele De Donà. Nello specifico, il concorrente ha ammesso di non aver apprezzato alcuni contenuti che glidel reality show hanno mandato in onda. Secondo il suo punto di vista, infatti, la realtà dei fatti sarebbe stata stravolta a causa di alcun tagli fatti ad hoc, specie per quanto riguarda Nikita Pelizon. Stando a quanto emerso in, infatti, a tutti è sembrato che la ragazza venisse isolata dal resto del gruppo, ma la verità non sarebbe affatto questa. Lo sfogo dila diretta del GF VipgliAd un certo punto delladi ...

