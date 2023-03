L&S, nel 2022 risultati in crescita del +29,4% (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L&S Lighting – tra le aziende leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail – controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 – annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. “Per L&S il 2022 è stato anno importante – commenta Pietro Barteselli, ceo di L&S – abbiamo consolidato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L&S Lighting – tra le aziende leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail – controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 – annuncia di aver chiuso ilcon un fatturato di 129,4 milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; laorganica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. “Per L&S ilè stato anno importante – commenta Pietro Barteselli, ceo di L&S – abbiamo consolidato la ...

