Lozano pienamente recuperato per l’Eintracht Raspadori verso la convocazione CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 marzo 2023) Contro, domani, in Champions League, torna a disposizione di Luciano Spalletti anche. Ieri il messicano si è allenato con il resto della squadra,. Il Corriere dello Sport lo dà in ballottaggio con Politano per un posto nel tridente, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia. Ma c’è un’altra possibile sorpresa: nella lista dei convocati potrebbe rientrare anche Giacomo. Per lui, come per Kim e Meret, Spalletti attende solo l’okay dei medici dello staff del Napoli. Parlando di Meret e Kim, il quotidiano sportivo scrive: “Spalletti è in attesa dell’okay dello staff medico per annunciare il recupero di entrambi, mentre già certo è il ritorno in pista di, assente con l’Atalanta per un fastidio muscolare evidentemente già svanito: ieri il ...