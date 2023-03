Lotta salvezza: successo vitale per lo Spezia, in quota Samp e Cremonese a un passo dalla retrocessione (Di martedì 14 marzo 2023) Il colpo della 26esima giornata di Serie A è quello dello Spezia che vince a sorpresa in casa contro l’Inter e allunga a cinque... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Il colpo della 26esima giornata di Serie A è quello delloche vince a sorpresa in casa contro l’Inter e allunga a cinque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guepeq126 : @diohakane chissà come segue la primavera in Europa e arriva in semifinale in campionato non la segue e lotta per la salvezza - guepeq126 : dopo 18 ore primavera che lotta per la salvezza in campionato approda in semifinale di youth league se 2+2 fa 4… - PicenoTime : Venezia, Novakovich: “Ad Ascoli per battagliare. Lotta salvezza? Anche squadre a 35/36 punti devono stare attente”… - lpeter12654471 : @Simo2367 @ilragazzotopo aah ah ah.Simpatica. Attenzione, abitanti di Partenope. Ricordate il Leicester? presi uno… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lotta salvezza, successo vitale per lo Spezia, in quota Sampdoria e Cremonese a un passo dalla retrocessione… -